Benevento | visita del Generale di Corpo d’Armata Antonio De Vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna il Prefetto Dr. Carlo Torlontano ha ricevuto ildiDe, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” – Napoli, inistituzionale nella Provincia di, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Enrico Calandro. Il Prefetto, nel dare il benvenuto alDedurante il colloquio, svoltosi in un clima di viva cordialità, ha rivolto sincere parole di ringraziamento per l’alta professionalità e il prezioso contributo fornito dall’Arma dei Carabinieri in favore del territorio beneventano. Il Prefetto ha auspicato, altresì, il proseguimento di una costante e proficua collaborazione istituzionale finalizzata ...