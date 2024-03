Benevento | Avellino e Picerno | la lotta per il secondo posto entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon la Juve Stabia (70) ormai ad un passo dalla serie B, ilsarà un affare a tre con in lizza(61),(57) e(54). Chiudere dietro la capolista darebbe un vantaggio enorme in chiave playoff consentendo dire in gioco solo ai quarti di finale evitando, quindi, una serie di insidie non indifferenti. Sulla carta, non mancheranno le difficoltà per tutte e tre le squadre con il calendario che prevede ancora due scontri diretti.p. 61 – Il ko con il Monopoli potrebbe essere un colpo importante sul morale dei giallorossi, ma Auteri è un tecnico con le spalle larghe e ha già tracciato una nuova strada da seguire per questo finale di stagione. In tale ottica potrebbe essere inteso il possibile ...