Belleri vince la Coppa Fiera di Mercatale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arezzo, 27 marzo 2024 – La 62ª edizione della prestigiosadiValdarno si è tenuta ieri pomeriggio con una partecipazione record di 38 squadre, con un totale di 186 ciclisti partenti. La gara, tradizionale appuntamento della Settimana Santa per dilettanti élite e under 23, ha offerto uno spettacolo avnte e emozionante fin dalla sua partenza. È statodel Team Hopplà a conquistare il gradino più alto del podio, dimostrando una formidabile determinazione e resistenza lungo l'intera corsa. Il team ha saputo gestire al meglio le difficoltà del percorso, lavorando insieme con abilità e strategia per ottenere la vittoria finale. Il percorso, caratterizzato da numerose salite e discese tecniche, ha messo alla prova le capacità e la resistenza dei partecipanti. Con sette ...