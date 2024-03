Beatrice Luzzi punge Mirko e Perla | amore fake? Rivelazione dopo GF

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha tenuto in piedi l'intera edizione del Grande Fratello 2023-2024 per ben 197 giorni e, alla fine,ha perso la finale controVatiero (QUI vi spieghiamo come ha fatto). Nonostante la sconfitta, l'attrice è la vera vincitrice a tutti gli effetti. Intervistata dal settimanale Chi, Queenha commentato con ironia la vittoria dilanciando una frecciatina alla ex rivale e lasciando intendere che a trionfare con sia stata la Vatiero in qualità di concorrente singola, ma la sua storia d'conBrunetti: "Se credo nell'tra? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato. All'inizio non ero 'team ...