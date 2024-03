Batterio “mangiacarne” | allarme in Giappone per l’aumento delle infezioni | “Mortale nel 30% dei casi”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il governo metropolitano di Tokyo ha emesso un avvertimento per la crescita di casi collegati alla cosiddetta sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), spesso soprannominata "malattia carnivora" o "mangiacarne". Ciò avrebbe persino spinto la Corea del Nord a cancellare una partita di calcio con ilche avrebbe dovuto svolgersi a Pyongyang. Ecco i sintomi e come si diffonde.

Shock da streptococco "carnivoro", cresce l'allarme in Giappone - Sempre più casi nel 2023 il tasso di mortalità è stato pari al 30%. Per precauzione la Corea del Nord avrebbe cancellato una partita di calcio con il Giappone ...rainews

Xylella, due anni in più di indennizzi, CIA Salento: “Grande risultato” - Per sostenere questo atto sono state raccolte circa 6mila firme nei territori devastati dal Batterio killer degli ulivi con il conseguente azzeramento della produzione olivicola. "Si tratta - dichiara ...tarantobuonasera

LA ASL APRE INDAGINE INTERNA PER FAR LUCE SULLA MORTE DI FRANCAPAOLA BUCCINI - Avviata un’indagine interna dalla Asl sulle cause che hanno portato alla morte FRANCAPAOLA Buccini, la sulmonese deceduta l’altro giorno a ...reteabruzzo