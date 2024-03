Basket Serie C Marrucci spinge in avanti la Mens Sana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È già vigilia del ritorno in campo per la ‘Note di Siena’che domani sera alle 21,15 farà visita alla Pallacanestro Prato 2000 per il turno pre pasquale. Una gara importante per riscattare il ko di domenica contro San Vincenzo e blindare il secondo posto proprio dagli attacchi di Bianchi e compagni che, terzi, si sono pericolosamente avvicinati ai biancoverdi arrivando a -2 ad appena 120 minuti dalla fine della poule promozione. A parlare dell’impegno di domani la guardia dellaDaniele(nella foto) ieri poco prima della ripresa degli allenamenti. "Dovremo essere bravi a resettare quello che è successo – ha detto il numero 10 biancoverde -. Siamo un grande gruppo e sono sicuro che ripartiremo forte, a partire dagli allenamenti, con la grinta enorme di chi arriva da una ...