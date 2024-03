Basket Serie C Lissone si arrende al Curtatone ma non fa troppo male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La capolista JBStingsrispetta il pronostico e sbanca il Palafarè 93-78. Uno scarto tutto sommato accettabile per la Galvi se si pensa che Romano e Bottanuco nelle prime due giornate dei play-in Gold diC hanno rimediato un trentello a testa contro i favoriti per la promozione. Una consolazione parziale per la formazione di Fumagalli che non è mai stata in partita dal 16-29 con cui si è concluso il primo quarto. I mantovani hanno sempre mantenuto un vantaggio importante, frenando solo nel finale (+23 al 30’). Top scorer Cristofori a quota 17.