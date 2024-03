Basket | play in silver Esame per l’Attila Junior in casa del Cagliari

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non c’è tempo di festeggiare la vittoria a Viterbo: alle 21 di oggiaffronterà in Sardegna l’Esperiaper iIndel campionato di B interregionale di. "Abbiamo preparato – spiega il tecnico Nicola Scalabroni – al meglio questa partita sapendo quanto sia importante fare bene e continuare a crescere ogni volta". La squadra portorecanatese è reduce dal successo 86-97 a Viterbo. "In questo match – spiega – il momento decisivo è stato il terzo quarto. Nei primi due abbiamo trovato una Stella Azzurra in gran giornata, era fondamentale dare una risposta concreta al rientro dagli spogliatoi. Ed è arrivata perché ci siamo focalizzati su ciò che faceva veramente la differenza, la parte tecnica, da quel momento la nostra ...

E’ una vittoria che non salva il Cmc dai playout ma almeno per il momento interrompe un periodo molto negativo e dà fiducia a tutto l’ambiente in chiave salvezza. I risultati della prima giornata ... (sport.quotidiano)

La Pallacanestro Titano centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite (quarta di fila in trasferta), si qualifica matematicamente ai playoff e aggancia anche il secondo posto, visto le ... (sport.quotidiano)

Ferrara Basket, serata speciale a Pordenone. Una fetta di playoff è in palio fuori casa - Basket serie B: contro gli ex Venuto e Mandic dopo il 92-74 dell’andata può svoltare la sua classifica. Palla a due alle 20.45 ...msn

Berdini: «La difesa è il cardine. Ognuno ha dato un contributo» - «È una vittoria importante, perché arriva dopo un periodo un po’ complicato per noi: ci deve dare stimoli e far riprendere il cammino per i playoff». Anche Nicola Berdini ha lasciato il segno nella pa ...laprovinciadicomo

Basket - "B" maschile. Bcl, operazione Gallarate - Biancorossi stasera in trasferta per tentare il blitz e bissare il successo d’andata. Olivieri: "La classifica della poule è cortissima e una vittoria sarebbe cruciale".lanazione