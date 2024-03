Basket Matilde Bondeno vince il derby Superata la Vis | ora c’è la Sbf

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Successo netto e importantissimo della, che giovedì ha battuto la Vis 2008 per 62-51 al PalaBonini. Vittoria d’autorità per la squadra di coach Messini, che ha condotto la gara dall’inizio senza mai permettere ai ferraresi di rientrare in partita. Laparte subito con le marce alte, muove la palla molto bene in attacco, costruisce buoni tiri ed è letale da fuori dall’arco, con tre triple che consentono di scappare sul +7, sul punteggio di 13-6. Nella seconda parte del parziale le percentuali in attacco calano, ma la squadra di coach Messini riesce comunque a mantenere due possessi pieni di vantaggio grazie anche ad una difesa di alto livello, chiudendo il primo quarto sul 15-9. Il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, la...

Un altro grande weekend quello appena trascorso per la Serie A1 di Basket femminile con la diciannovesima giornata della regular season 2023-2024. Anche in questo turno le giocatrici azzurre hanno ... (oasport)

Secondo successo consecutivo per la Matilde Basket Bondeno, che passa nettamente sul campo del l’Antares Copparo con il punteggio di 72-48 al termine di una partita sempre contro llata con autorità ... (sport.quotidiano)

Terza vittoria consecutiva per la Matilde Basket Bondeno , che passa anche sul campo della Veni Basket San Pietro in Casale 59-52, al termine di una partita molto sofferta, che i Matilde i sembravano ... (sport.quotidiano)

Sci alpino, Campionati Italiani 2024: Matilde Lorenzi conquista il titolo nel superG davanti a Laura Pirovano - La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di sci alpino, in corso in Val Sarentino, in provincia di Bolzano, vede l'assegnazione del titolo nazionale nel superG femminile, che va a Mat ...oasport

A Pasqua “Un Canestro Per Iqbal” torneo U14 femminile - Ai nastri di partenza la ventunesima edizione del torneo internazionale “Un Canestro Per Iqbal”, organizzato dalla Reyer Venezia e in programma a Mestre ...ilcittadinoonline

A Pasqua “Un Canestro Per Iqbal” U14 femminile e - Ai nastri di partenza la ventunesima edizione del torneo internazionale “Un Canestro Per Iqbal”, organizzato dalla Reyer Venezia e in programma a Mestre ...ilcittadinoonline