Basket | Fiba Europe Cup 2024 | Varese all’ultimo respiro vince gara andata con Bahcesehir

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Itelyumsi aggiudica ladidella semifinale diEuroCup contro i turchi del. Sul parquet di casa, il quintetto biancorosso si impone per 81-80. I lombardi di coach Bialaszewski, che nei quarti hanno eliminato nettamente i cechi dell’Era Nymburk, disputeranno il ritorno in Turchia il 3 aprile. Grande partita di Davide Moretti che mette a referto 17 punti, menzione speciale per Nicolò Mannion che nei momenti cruciali si carica la squadra sulle spalle e con i suoi 15 punti porta una vittoria preziosa. Agli ospiti non sono bastati i 23 punti di Axel Bouteille, top scorer di serata. Inizio complicato perche parte male e sempre a rincorrere, a fine primo quarto arriva l’allungo dei turchi che si portano sul 26-19. Nel secondo quarto la musica ...