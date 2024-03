Basket DR1 Stasera al Bernino Nesi Poggibonsi contro la Maginot

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il rush finale della regular season del campionato di Divisione Regionale 1 sta entrando nel vivo. Tra oggi e domani si giocano tutte le gare della penultima giornata della prima fase. In evidenza il derby traTappezzeriee Parmolaia. Questa sera alle 21 alva in scena un classico degli ultimi anni. I locali cercano punti per dare la caccia al primo posto, i seper blindare la qualificazione play-off. Alle 21 al PalaGrandi di Asciano si affrontano invece i padroni di casa della Advinser e il Cus. Di fronte alla squadra universitaria già matematicamente retrocessa, la capolista di coach Totaro non può permettersi passi falsi per mantenere la vetta fino alla fine della regular season. Nelle gare di domani spicca il big match tra Valdelsa e Certaldo: palla a 2 al ...