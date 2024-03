Basket Divisione regionale 1 Legends ko ma sereni L’Audax non molla e tenta l’impresa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un successo e una sconfitta per le due carraresi che militano nella1 e che sono in lotta per la salvezza. Tornano a sorridere i gialloazzurri delche s’impongono sul campo del fanalino di coda Bellaria Pontedera (+9) e restano aggrappati con le unghie alla categoria. Per la seconda volta nella stagione i gialloazzurri vincono due partite di seguito e risalgono una classifica che è sempre precaria (al momento sono 11° e sarebbero retrocessi) ma agganciano Invictus e Viareggio a quota 18 punti e quindi sentono il profumo del nono posto, quello che dopo le modifiche della formula del campionato, garantisce la categoria. Più tranquilla è la posizione deidi Giacomo Viaggi (nella foto) che, seppure sconfitti a Rosignano (-7) di punti ne hanno 22, sono ottavi e hanno 4 punti di ...

