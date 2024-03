Basket - B maschile Bcl | operazione Gallarate

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ritmi da NBA, quella al di là dell’oceano (del resto le "divisions" e le "conference" territoriali sono state copiate da loro), con Bcl che si rimette sul bus con destinazione, dove, questa sera, alle 21 (arbitri D’Errico e Ferrero Regis di Torino), affronta la formazione lombarda, già battuta all’andata 86-74 (occhio anche alla differenza canestri). Un successo rimanderebbe i varesini a meno quattro e con il 2-0 a favore per la truppa di Olivieri (foto a sinistra). In classifica, infatti, comanda Quarrata a 14, con Spezia (in vantaggio nei confronti diretti con Bcl) e Lucca a 12; Derthona,, Borgomanero 10; Arezzo 8; Campus Varese 4 (l’unica che sembra tagliata fuori dai primi due posti che garantiscono l’accesso ai play-off per la "B" nazionale). Quarrata sarà di scena a Borgomanero, Spezia a Varese; chiude Derthona-Arezzo. Un ...

Matteo Lenci , giovane del Bcl, giocherà con la maglia della Virtus Segafredo Bologna la Euroleague Basket ball Adidas Next Generation Tournament. In ternini italici l’Eurolega o Coppa dei campioni ... (sport.quotidiano)

La Basket School Messina si esalta in difesa e supera l’Avellino capolista - Secondo successo nel Play-in Silver per la Basket School Messina che, al termine di una gara emozionante, caratterizzata da punteggio basso e grandi difese, supera davanti al folto pubblico amico la S ...messinasportiva

Cus Genova: doppio successo casalingo per le squadre di volley, stop interno per la palla ovale - Genova. Sconfitta casalinga per la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby contro il CUS Milano Rugby in Serie B. Vittoria per il CUS Basket nel Girone Liguria di Serie C Unica contro la Pallacane ...genova24

Basket, Donte DiVincenzo firma un record nella notte NBA e lancia un segnale all’Italia verso il Preolimpico - In attesa di scoprire i convocati del CT azzurro Gianmarco Pozzecco per il Preolimpico di San Juan (2-7 luglio), sta prendendo quota la candidatura di Donte DiVincenzo per entrare nel giro della Nazio ...oasport