Barone attacca De Luca | “Sannio assente dallo spot della Regione Campania”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Che Deabbia una visionelimitata alla fascia costiera è cosa abbastanza nota e facilmente desumibile dal suo modus operandi politico istituzionale. Per cui non stupisce l’assenza delnell’agenda istituzionale di Palazzo Santa Lucia. Stupisce invece che tale totale disinteresse sfoci anche in ciò che dovrebbe essere mera cortesia: mi riferisco al video promozionale sulla “Divina” con protagonista il bravissimo attore Alessandro Gassman. Per la verità il video è bello e anche molto gradevole: d’altronde Alessandro Gassman è un grandissimo attore, e il materiale da promuovere tra costiera amalfitana, Ischia, Capri, il Vesuvio, la Reggia di Caserta è di altissimo pregio… tuttavia faccio notare sommessamente che tra quelle bellezze c’è pure il ...