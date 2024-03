Bari | rescissione consensuale con Menez | l’ex Roma e Milan via a parametro zero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jeremylascia il. La società pugliese, infatti, ha reso noto “di aver trovato l’accordo per la risoluzionedel contratto che legava il fantasista francese Jeremyal club biancorosso. A Jeremy i migliori auguri possibili per un pieno recupero fisico e per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non. Merci Jeremy, bonne chance pour tout!”, scrive il. Il francese, classe 1987, era arrivato alnel luglio del 2023. In carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Monaco,, Psg,e Reggina. SportFace.