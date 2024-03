Bankitalia | ' strada fusione per banche piccole inefficienti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un gruppo di, concentrate sull'attività tradizionale del credito, potrebbe scegliere ladell'aggregazione per risolvere i loro problemi di inefficienza legati soprattutto all'alto costo del personale e alle spese in tecnologia. E' quanto suggerisce la Nota d Stabilità e vigilanza della Banca d'Italia dedicata all'analisi dei costi delleitaliane meno significative (quelle vigilate direttamente da Via Nazionale ndr) suddivise in 'tradizionali', 'operanti nel risparmio gestito' e nel 'credito specializzato'. Nello studio si sottolinea come letradizionali non siano necessariamente le meno efficienti perchè "il fenomeno non è di natura sistemica bensì ascrivibile alla condizione specifica di singoli intermediari, oggetto di attenta valutazione da parte della Vigilanza ...