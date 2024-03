(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il cento per cento della progettazione secondaria è stata completata (217 Comuni su 217), il 90% dei Comuni hanno i lavori già chiusi (197) e l’82% di questi (179) è in vendibilità Ftth, ovvero con la fibra ottica casa per casa. Ormai ci siamo:la fine del, nelle Marche, arriverà alilnazionale Bul, che viaggia sulle spalle di Open Fiber, la società che si è aggiudicata le tre gare nazionali bandite da Infratel (società in house del ministero delle imprese e del made in Italy) per realizzare una rete inin tutte le regioni, in particolare nelle aree dove gli operatori non hanno manifestato interesse a investire. L’acronimo Bul – vale la pena di ricordarlo – sta per...

La chiusura dei cantieri per cablare in fibra alcune zone del Paese, prevista per fine 2022, è slittata a settembre 2024. Lo stato di avanzamento in una relazione della Corte dei Conti (wired)

La Corte dei Conti aveva chiesto di fare presto e di più. Così il governo di Giorgia Meloni ha impresso una accelera zione sul piano per la Banda ultralarga (Bul), disegnando in queste settimane la ... (open.online)

Tim accelera il processo di digitalizzazione del Paese e a Lucca avvia lo switch off della prima centrale in rame in Toscana per favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica da parte ... (lanazione)

Banda ultra larga verso il traguardo: "Piano Bul completo entro l’anno" - Open Fiber, la road map nelle Marche: 201 Comuni raggiunti dalla fibra, collegate oltre 308mila unità immobiliari ...quotidiano

TIM spegne le centrali in rame dal 25 maggio: regioni e comuni interessati - TIM comunica che a partire dal 25 maggio verranno spente le prime centrali con tecnologia completamente in rame in molti comuni di 5 regioni italiane: Per i clienti TIM il passaggio alla Banda ...hdblog

Tim spegne la centrale in rame. Si passa alla Banda ultralarga - Tim accelera il processo di digitalizzazione del Paese e a Lucca avvia lo switch off della prima centrale in rame in Toscana per favorire l’adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica da parte di ...lanazione