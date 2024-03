Banca Mps | blitz del Tesoro Venduto un altro 12 | 5% per un incasso di 650 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Operazione lampo del ministero dell’Economia che vende un12,5% diMps e incassa 650di. Sul mercato sono finite oltre 157di azioni al prezzo di 4,1l’una. Da inizio anno il titolo dellasenese è salito di quasi il 30%. L’operazione è stata conclusa in poche ore e porta la quota del ministero dell’Economia nel capitale di Mps dal 39,23% (cui era sceso a novembre dal 64,23%) al 26,73%. Lo scorso novembre il Mef aveva incassato circa 920, i proventi complessivi della vendita di azioni Mps raggiungono così gli 1,6miliardi di, comunque ben al di sotto di quanto speso in questi anno dalper le varie ricapitalizzazioni necessarie per tenere in piedi la ...