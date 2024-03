Bambino di due anni trovato morto dalla mamma nel bagno di casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A Longare, nel Vicentino, undi dueè statoneldi. Secondo le prime ricostruzioni, lastava lavando il figlio, si è allontanata per pochi istanti e quando è tornata lo haesanime a terra. L’ipotesi è che il piccolo sia stato colto da un malore. Laha chiamato il 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vicenza. La procura di Vicenza ha disposto l’autopsia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.