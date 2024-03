Baltimora | ecco cos' ha causato l' avaria | ponte crollato | rumors sconcertanti sulla nave cargo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unatotale della, forse causata dal gasolio sporco. Sonoi primi riscontri dalle indagini sul crollo del Francis Scott Key Bridge di, urtato ieri dallada carico Dali. Sotto esame il carburante di cui l'imbarcazione portacontainer è stata rifornita prima della partenza dal porto della città del Maryland affacciata sull'Oceano Atlantico. I sei dispersi in mare, intanto, sono stati classificati dalle autorità come "morti". Lo riferisce il quotidiano Wall Street Journal, secondo cui gli inquirenti intendono verificare l'ipotesi che la perdita di potenza dell'imbarcazione lunga quasi 300 metri possa essere stata causata da gasolio sporco immesso nei serbatoi della. Il quotidiano sottolinea che nessun investigatore è ancora salito a bordo della ...

L'incidente è avvenuto nel Maryland quando la portacontainer ha toccato il ponte Key Brudge. ecco le immagini del momento esatto in cui la nave urta il ponte . (liberoquotidiano)

Baltimora, analisi su container danneggiati del cargo che ha fatto crollare il ponte: «Materiale potenzialmente pericoloso» - La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta esaminando tredici container danneggiati - alcuni contenenti materiali potenzialmente pericolosi - che erano a bordo della nave che si è ...leggo

Baltimora, cosa non torna dell'incidente al ponte: dalla scheda del comandante sparita alle anomalie delle luci - Chi è il comandante della nave E per quale motivo si è scontrata con uno dei piloni del ponte Francis Scott Key di Baltimora Si rincorrono le teorie, tra fake news e indizi ...ilgazzettino

Ponte sullo Stretto, Salvini risponde alle paure dopo Baltimora: “Non avrà pilastri in mare” - Dopo la tragedia di Baltimora, dove il ponte Francis Scott Key è crollato in seguito all’urto con una nave cargo, non manca chi avanza timori sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Il botta ...mondopalermo