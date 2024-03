Baltimora | ecco cos’è successo al ponte Francis Scott Key

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quanto capitato in America ha i sintomi di una mezza catastrofe. Nella notte tra lunedì 25 Marzo e martedì 26, infatti, intorno alle 1.30 di notte ora locale, la nave portacontainer Dali, battente bandiera di Singapore, ha urtato ilKey Bridge di, facendolo crollare nel fiume Patapsco. Una vera e propria tragedia, che ha portato la costruzione a collassare direttamente in acqua, nonostante le sue forti strutture di base. Ilcollassato, infatti, faceva parte dell’Interstate 695 ed era lungo 1.6 miglia, l’equivalente di 2.5 chilometri. La nave stava uscendo dalla baia, diretta verso lo Sri Lanka: dopo 27 giorni sarebbe dovuta arriva nella capitale commerciale del Paese, Colombo. Le immagini dell’incidente diffuse sul web e quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano la nave ...

