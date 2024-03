Bagno a Ripoli | ruba birre e poi spruzza spray al peperoncino per fuggire

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 -noin un kebab e per guadagnare la fuganoalcontro i clienti e ne feriscono uno con un coltello. È successo la notte scorsa in via di Tizzano a, i due malviventi sono riusciti a far perdere le tracce, mentre i clienti del locale sono stati soccorsi da un'ambulanza e dai carabinieri. A dare l'allarme, intorno alle 23:30 di ieri sera, è stato il titolare del kebab. Due sconosciuti, secondo quanto emerso, si erano già introdotti nel locale e avevano preso alcunesenza pagare il conto. Avrebbero tentato di ripetere il furto quando sono stati fermati da un cliente, e loro hanno reagitondo dellourticante. Poi avrebbero ...

Arrestato per stalking un 33enne - Aspettava la ex davanti al luogo dove lei lavora seduto in auto con un coltello e un paio di forbici. La donna, 42 anni, aveva chiuso qualche giorno fa la relazione sentimentale iniziata l'estate scor ...rainews

Bagno a Ripoli, albero cade su un'auto a Grassina - Un albero è caduto su un'auto parcheggiata a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli. E' successo questa mattina, mercoledì 27 marzo, nei pressi della Casa del Popolo.055firenze