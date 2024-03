Baby Touché di nuovo nei guai | indagato per armi ed esplosivi In casa anche un machete

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Uncon lama lunga 54 cm, tra le altre cose la squadra mobile ha trovatoquesto nell’abitazione di Mohamed Amine Amagour, meglio conosciuto come, rapper ventenne, padovano di origine marocchine e oltre 300mila ascolti mensili su Spotify. Quello brandiva in un videoclip insieme a molte, bottiglie incendiarie e minacce.a parte, il resto delleutilizzate per la realizzazione del video si sono rivelate essere softair. Eppure questo non lo salverà da un’indagine per detenzione abusiva died. Lo scorso gennaio aera stato già consegnato il foglio di via dal questore ...

