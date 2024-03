Axa scommette sull' Italia | 25 milioni per ' liberare il futuro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Axae presenta il piano 'Unlock the future' (il, ndr) con 25di investimenti al 2026. L'obiettivo è un rialzo del 6% a 350di euro dei premi lordi contabilizzati (Gwp) sul settore salute nel triennio. Entro il 2026 saliranno del 5% a 755i premie linee commerciali e dell'11% a 3,8 miliardi quelli del settore vita e risparmio (L&S). "Il nostro Piano strategico - spiega l'amministratore delegato di AxaChiara Soldano - nasce in logica di evoluzione del percorso già intrapreso, convinti di essere dove vogliamo essere per affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono". "Abbiamo un'organizzazione più semplice - sottolinea - un modello di ...