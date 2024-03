AXA Italia si proietta nel futuro e svela “Unlock the Future”, il nuovo Piano Strategico 2024-2026 - - Il nuovo Piano Strategico poggia su fondamenta solide ed è l’evoluzione di “Driving Progress 20/23”. - “Unlock the future” si focalizza su crescita organica, eccellenza tecnica e operativa ed evoluz ...adnkronos

In Spagna inflazione si surriscalda, +3,2% a marzo - Torna a surriscaldarsi l'inflazione in Spagna a marzo, aumentata di otto decimi rispetto a febbraio fino al 3,2%, quattro decimi in più su base annua, per l'incremento dei prezzi di luce e benzina, se ...quotidiano

Collezionisti più giovani e donne, puntano sull'arte Italiana - I collezionisti Italiani puntano ancora soprattutto sui dipinti (89%), ma selezionano anche altri beni come libri (29%), oggetti di design (22%), orologi (16%), gioielli e preziosi (11%), vino e spiri ...quotidiano