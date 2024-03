Avversario | parla calabro Partita importante Ma non sarà decisiva»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quanto vale Carrarese-Perugia? Tanto ma non tutto. Parola di Antonio. Il tecnico di Galatina ha anticipato i temi dello scontro diretto di domani. Il match col Perugia è decisivo quanto una finale? "No, assolutamente. Anche se vincessimo metteremmo un mattonema non definitivo.una sfida dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro senza fare troppi calcoli. Noi vogliamo consolidare il terzo posto ma dire che facciamo la corsa sul Perugia è riduttivo perché ci teniamo anche rimanere la miglior terza dei tre gironi". "Quando si incontrano moduli speculari se si rimane sulla posizione la superiorità numerica di solito ti viene data dall’uno contro uno e dalla vittoria dei duelli personali. La mia squadra? La vedo ben".