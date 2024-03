Avv Chiacchio | «Assoluzione Acerbi inevitabile Spiego il motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Eduardo, avvocato di giustizia sportiva, ha spiegato ilper cui la sentenza su Francescoè giusta e ineccepibile. L’intervento su Sportitalia. SPIEGAZIONE – L’avvocatoha spiegato molto bene la situazione: «Credo alla buonafede di Juan Jesus, lo crede anche il giudice. Se non ci credesse avrebbe dovuto prendere provvedimenti nei suoi confronti. La decisione è ineccepibile, perché nella giustizia sportiva basta un indizio appena superiore alla mera probabilità. In questo caso non si è giunto neppure all’indizio serio e concordante che poteva portare ad una condanna. Io dico purtroppo per il circo mediatico andato alla ribalta. Non c’è stata prova, ma non ci sono stati neanche video, filmati e audio. Mancata la testimonianza anche di un calciatore del Napoli, che poteva aver sentito la ...