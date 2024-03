(Di mercoledì 27 marzo 2024) “ledel comitato investigativo portano alla pista ucraina. Quando il 29 febbraio dissi a Parenzo che Mosca era sotto forte minaccia da parte degli agenti ucraini venni deriso, purtroppo ho avuto ragione.” Il Servizio Federale di Sicurezza Russo (FSB), che sta indagando sul caso, ha accusato i servizi segreti ucraini di contattare sistematicamente cittadini della Federazione Russa, inclusi i minorenni, utilizzando numeri contraffattinienti dal territorio ucraino, e di convincerli ad attuare attacchi terroristici in centri commerciali, nodi di trasporto e infrastrutture sociali all’interno della Federazione Russa in cambio di compensi monetari, una pratica del tutto uguale a quella utilizzata per reclutare i terroristi del. Nonostante la dichiarazione dell’ FSB io ero purtroppo a ...

Chi è Amedeo Avondet, l’Italiano filorusso che ha accusato l’Ucraina per la strage di Mosca - Il passato in FdI e la fondazione di “Giovani Patrioti” Avondet ha 23 anni ed è di Torino. Ha un passato in Fratelli d’Italia, dove appena 18enne aveva contribuito a fondare “Giovani Patrioti”, ...lettera43

La minaccia dell’information disorder - Opera molto sui social, con il Corrispondente che produce il contenuto da rilanciare, proprio come faceva nel 2023 in Francia il sito rrn.word, su cui scriveva lo stesso Amedeo Avondet de il ...butac

Putin e la grande bugia - Contro ogni evidenza, Vladimir Putin ha scelto la versione a lui più congeniale dell’attacco terroristico alla Crocus City Hall di Mosca. Ne ha attribuito la responsabilità diretta, come mandanti e ad ...informazione