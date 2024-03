“Aveva ragione Oriana | perchè l’immigrazione illegale è un pericolo per l’Italia” è il nuovo libro di Chiara Giannini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In poco più di un ventennio sono arrivati sulle coste italiane oltre 1 milione e mezzo di migranti, molti dei quali non sono riusciti a integrarsi, trovare lavoro, adeguarsi alle leggi e ai costumi italiani. Le cronache sono piene di episodi che vedono gli immigrati al centro di atti criminali. Ecco, allora, che la presenza dei clandestini è diventata un problema di sicurezza nazionale.Fallacipredetto tutto questo e. Il rischio terrorismo, ildella radicalizzazione in carcere, il perché partono.in questovi racconta il più grande esodo di questo secolo, che ha vissuto andando nei luoghi di partenza e arrivo. Con una domanda finale: ma l’Europa si sta impegnando davvero per porre fine ...