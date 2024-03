(Di mercoledì 27 marzo 2024) Grandi sorprese in arrivo nel film sugli! Mentre5 ha perso il sottotitolo The Kang Dynasty, sono recentemente emersi nuovi rumor circa quello che vedremo in, che dovrebbe chiudere la Saga del Multiverso. Nella pellicola andrà in scena unache iaspettano da tempo. Secondo lo scooper, #MyTimeToShineHello solitamente affidabile, l'Iron Man di Robert Downey Jr. e lo Spider-Man di Tom Holland si "incontreranno di nuovo" in, attualmente previsto per un'uscita nelle sale nel 2027, anche se potrebbe subire ulteriori rinvii. In precedenza era stato riferito che i prossimi film sugliavrebbero visto il Tony Stark di …

Avengers: Secret Wars, insider sicuro: "Iron Man e Spider-Man si rincontreranno" - Preparate i fazzoletti, perché - stando alle indiscrezioni - in Avengers: Secret Wars Tony Stark e Peter Parker si ritroveranno faccia a faccia.cinema.everyeye

Avengers: Secret Wars vedrà la reunion di due tra i personaggi Marvel più amati dai fan [SPOILER] - Secondo lo scooper, #MyTimeToShineHello solitamente affidabile, l'Iron Man di Robert Downey Jr. e lo Spider-Man di Tom Holland si "incontreranno di nuovo" in Avengers: Secret Wars, attualmente ...movieplayer

Here's why Marvel's big Spider-Man 4 announcement should happen soon - Spider-Man 4 is one of the most exciting projects of the Multiverse Saga, and it should hit theaters before Avengers 5 and Secret Wars. But … The post Here’s why Marvel’s big Spider-Man 4 announcement ...msn