Avanti un Altro 2024 | il concorrente Paolo fa la proposta di matrimonio in diretta | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Colpo di scena adundove il, a sorpresa, ha fatto unadialla sua fidanzata. Il giovane, ha raccontato di aver 38 anni ed essere di Como. Di lavoro fa l’ingegnere informatico per tre giorni e gli altri due giorni insegna musica all’asilo, essendo un musicista. Poi ha chiesto aBonolis se poteva cantare un brano in romano da dedicare alla sua ragazza che era seduta in studio. Sulle note di ‘Roma non far la stupida stasera‘ ha mostrato un anello e chiesto la mano alla sua fidanzata che ha detto sì, baciandolo. La puntata è andata in onda martedì 26 marzo su Canale 5 eal gioco finale si è anche portato a casa un montepremi di 34 mila euro. Ecco il ...