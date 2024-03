Auto elettriche | tariffe sulla Cina solo per incentivare produzione europea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La vendita dia batteria e ibride plug-in in Europa – rispettivamente al 14.6 e 7.7% dello share nel 2023 – è una questione ormai dirimente per la politica. Da una parte vi è l’impegno alla decarbonizzazione dei trasporti su strada, con il bando alletermiche previsto per il 2035, dall’altra la necessità per glimakers europei di rincorrere lanell’industria e filiera delle batterie al litio. Nel mezzo, Pechino non sta a guardare ed è pronta a riversare sul mercato Ue la capacità produttiva dei grandi gruppi come Byd e Catl, puntandomaggiore economicità di veicoli e pacchi batteria. In questo scenario, quale dovrebbe essere dunque la posizione di Bruxelles? Quali misure la Commissionedovrebbe ...