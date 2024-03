Audiovisual Napoli Hub | via ai corsi | in cattedra Viktoria Wasilewski | capo dei contenuti di Prime Video Italia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A poco più di un mese dall’inaugurazione,Hub, il percorso gratuito di formazione professionale nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica rivolto a giovani neet, entra già nel vivo della sua offerta formativa d’eccellenza. Dopo la selezione dei partecipanti e leore di aula, parte anche il primo ciclo di masterclass, fiore all’occhiello del percorso, tenuto dai migliori professionisti ed esperti del settore sul piano nazionale e internazionale. Si comincia domani 28 marzo con, Head of Content di, che terrà una lezione su “L’industria Media & Entertainment ined il ruolo dial suo interno”, aperta ...

In calo i giovani che non studiano e non lavorano - Archivio - Entain Italia sostiene il progetto Audiovisual Napoli Hub che aiuterà i giovani marginalizzati offrendo loro opportunità di lavoro, promuovendo l'inclusione sociale. L'iniziativa è realizzata ...avvenire