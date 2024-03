Attraverso le Fiandre | Matteo Jorgenson vince la gara delle cadute Rimpianti per Bettiol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Unaricca di sorprese e, soprattutto, rovinata dalle. Are però è il più forte oggi: nell’ultima corsa prima del Giro, la Dwars door Vlaanderen, ad imporsi è lo statunitenseche conferma una condizione eccezionale nella sua prima annata in casa Team Visma Lease a Bike. Primo americano nella storia are la corsa, che ha raggiunto oggi la 78ma edizione. Undici uomini sono andati all’attacco nella prima fase di, guadagnando un buon margine sul gruppo: Casper Pedersen (Soudal QUick-Step), Mathias Norsgaard (Movistar), Donovan Grondin (Arkea-B&B), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), Filip Maciejuk (Bora-Hansgrohe), Niklas Markl (dsm-firmenich PostNL), Amund Grondahl ...