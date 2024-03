Atti persecutori e truffa | ricercato in Italia e latitante in Spagna | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) San Giovanni in Persiceto (Bologna), 27 marzo 2024 - Un pluripregiudicatono, destinatario di due mandati di arresto europeo, è statoa Barcellona, dopo una lunga e complessavità avviata già dall'estate del 2023. L'uomo erapere per un cumulo di pene per un totale di 16 anni per vari reati quali ricettazione aggravata in concorso e falsificazione di mezzi di pagamento e. Le indagini sono partite da una denuncia pernei confronti dell'uomo che si era reso irreperibile da anni. Il lavoro dei poliziotti del commissariato di San Giovanni in Persiceto ha permesso di stabilire, con un buon margine di certezza, che l'indagato potesse trovarsi in...