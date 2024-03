(Di mercoledì 27 marzo 2024) TREVISO - «Perdavvero me stessa devo attendere ancora 18. E sarò operata a oltre 700 km da casa. In lista per la riassegnazione del genere come me ci sono tantissime...

Attesa di 18 mesi e trasferta al sud per cambiare sesso e diventare Laura: «Aprite il centro di Padova» - TREVISO - «Per diventare davvero me stessa devo attendere ancora 18 mesi. E sarò operata a oltre 700 km da casa. In lista per la riassegnazione del genere come me ci sono ...ilgazzettino

Bus, parte la maxi gara da 750 milioni: ecco lotti e servizi. Due mesi per partecipare - di Daniele Bovi Avranno tempo fino al 27 maggio tutte quelle società che vorranno partecipare alla maxi gara indetta dalla Regione per il trasporto pubblico su gomma. Umbria mobilità – l’ex azienda u ...umbria24

Prorogato di sei mesi lo scioglimento del comune di Cosoleto - Al fine di consentire il completamento dell’azione di risanamento, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento ... nessun dubbio che sia una ...corrieredellacalabria