Attenzione ai toni che si usano | Kiev | Meloni boccia Macron Putin? Incolpi chi vuole | ma

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Quello che è accaduto a Mosca è stato scioccante": Giorgialo ha detto a Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda questa sera su Rete 4, in riferimento all'attentato rivendicato dall'Isis in un teatro nella capitale russa. "Mi ha colpito la dinamica, perché immaginare in una città blindata, che comunque è in uno Stato che è coinvolto in un conflitto, quattro attentatori che entrano, uccidono decine di persone e si allontanano praticamente indisturbati, obiettivamente colpisce”. Sul fatto che il presidente russo Vladimirdia la colpa all'Ucraina, invece, la presidente del Consiglio è stata netta: "L'attentato è stato rivendicato: quando si fa propaganda si può dare la colpa a chi sima c'è qualcuno che lo ha dichiarato e del resto le modalità sono quelle che noi conosciamo. Non vedo come un ...

Non c'è pace per Kate Middleton e per la Corona. Il caso ovviamente è quello della foto taroccata, poi ritirata, lo scatto con il quale i Windsor volevano rassicurare sulle condizioni di salute ... (liberoquotidiano)

«Non ho condiviso le parole di Macron , l'ho detto anche a lui. Si deve fare attenzione ai toni che si usano. Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto.... (ilmessaggero)

Ucraina: Meloni, 'non ho condiviso parole Macron e gliel'ho detto, occhio ai toni' - Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Sulla guerra in Ucraina "io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti e penso che converrà con me che in due anni di guerra, quando stavo all' ...lanuovasardegna

Guerra Ucraina, Meloni: «Non ho condiviso le parole di Macron e gliel'ho detto. Se non molliamo costringiamo Putin a trattare» - «Non ho condiviso le parole di Macron, l'ho detto anche a lui. Si deve fare Attenzione ai toni che si usano. Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto. E bisogna stare attenti a come ...ilmattino

Guerra Ucraina, Meloni: «Non ho condiviso le parole di Macron e gliel'ho detto, bisogna fare Attenzione ai toni che si usano» - «Non ho condiviso le parole di Macron, l'ho detto anche a lui. Si deve fare Attenzione ai toni che si usano. Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto. E bisogna stare attenti a come ...ilmessaggero