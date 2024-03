Attentato a Mosca | Meloni | “È stato rivendicato Attenti alla propaganda di Putin”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’, ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa Fuori dal coro in onda questa sera su Rete4, a proposito delle accuse di Vladimirall’Ucraina e all’Occidente, “è: quando si fasi può dare la colpa a chi si vuole ma c’è qualcuno che lo ha dichiarato e del resto le modalità sono quelle che noi conosciamo. Non vedo come undel genere potrebbe aiutare l’Ucraina o l’Occidente e anche noi dobbiamo fare attenzione a una certa”. Per il premierin Ucraina non si fermerà. “Se non molliamo lo costringiamo anche a sedersi a un tavolo” Quello che“aveva in testa”, ha aggiunto ...