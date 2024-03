Attentato a Mosca | “in Europa rischio di atti emulativi ai grandi eventi Molti Paesi non riescono a controllare tutti i potenziali terroristi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con il conteggio delle vittime che ha superato le 140, quello alla Crocus City Hall diè il più graverealizzato all’interno della Federazione Russa, ad esclusione di quelli di venti e ventidue anni fa, in una scuola di Beslan (oltre 300 vittime), in Ossezia del nord, e al Teatro Dubrovka, sempre nella Capitale russa (160 morti). Il massacro compiuto daidi nazionalità tagika – Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov – è stato quasi immediatamente rivendicato dallo Stato Islamico e nella fspecie dalla principale branca in Asia centrale, nota come Isis-K, cioè quella che si riferisce alla regione storica del Khorasan. Le ragioni che hanno spinto l’Isis-k ad organizzare unsono ...