Atp Miami | Sinner contro Machac oggi | chi è e dove vedere match in tv e streaming

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikdi nuovo in campo, mercoledì 27 marzo, a caccia della semifinale a. L'azzurro, terza testa di serie del seeding, affronta il ceco Tomas, numero 60 del ranking., che cerca la 20esima vittoria stagionale e la quarta semifinale del 2024, giocherà non prima delle 20. Ilsarà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il Masters 1000 di Miami ha sicuramente regalato delle sorprese in queste settimana, ma i colpi di scena non hanno toccato le prime quattro teste di serie, che sono proiettate ad arrivare alle ... (oasport)

Il match non prima delle 20. L'azzurro sull'avversario: "So cosa aspettarmi da lui" Jannik Sinner di nuovo in campo oggi , mercoledì 27 marzo, a caccia della semifinale a Miami . L'azzurro, terza ... (sbircialanotizia)

ATP Miami, Alcaraz è troppo per Musetti: la corsa si blocca agli ottavi - Lorenzo Musetti ha provato ad opporre resistenza, ma non è bastato contro un ottimo Carlos Alcaraz. Finisce con un doppio 6-3 in favore del numero 2 del mondo l'ottavo di finale del Masters 1000 di Mi ...oasport

ATP Miami 2024: in semifinale ci saranno le prime quattro teste di serie - Il Masters 1000 di Miami ha sicuramente regalato delle sorprese in queste settimana, ma i colpi di scena non hanno toccato le prime quattro teste di serie, che sono proiettate ad arrivare alle semifin ...oasport

Tennis: Sinner supera O'Connell, vola ai quarti a Miami. Alcaraz vince in due set, Musetti fuori - A Miami si soffre, ma Jannik Sinner sa sempre come farsi strada ... come già accaduto in altre occasioni (l'ultima alle Atp Finals di Torino), è lo stesso Sinner a far notare l'accaduto, fermare il ...agoramagazine