ATP Miami | Jannik Sinner | “Mi adatto al mio avversario e alla giornata | il bello del tennis è anche questo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha raggiunto per la quarta volta in carriera i quarti di finale del Masters1000 di. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 l’australiano Christopher O’Connell (n.66 ATP) e nel prossimo turno sfiderà il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking) in un incontroportata, sulla carta, ma chenon potrà sottovalutare vista la forma messa in mostra dal suonel corso del torneo. Al di là di quanto dice il punteggio, non è stato un match semplice contro O’Connell, considerandol’unico precedente con il suodel 2021, quando l’aussie lo aveva battuto ad Atlanta: “Il tempo era un po’ ventilato, quindi entrambi ci siamo dovuti adattare un po’. Ha iniziato davvero bene e ho subito ...