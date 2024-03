ATP Miami | Daniil Medvedev e Alexander Zverev approdano ai quarti di finale Eliminati Ruud e de Minaur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Definito il quadro dei qualificati aididel tabellone maschile del Masters1000 di. Sul cemento della Florida abbiamo i migliori otto giocatori che si contenderanno l’ambito titolo del secondo 1000 dell’anno.Ebbene, ci sarà Jannik Sinner. Il n.3 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro l’australiano Christopher O’Connell (n.66 ATP) e sulla sua strada se la vedrà contro il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking), a segno per 6-3 6-3 contro Matteo Arnaldi (n.38 ATP). Missione compiuta anche per Carlos Alcaraz, testa di serie n.1 del torneo. L’iberico ha battuto con un doppio 6-3 Lorenzo Musetti (n.24 del mondo) e neigiocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.12 del ranking), vittorioso per 3-6 6-3 7-6 (3) contro il polacco Hubert Hurkacz (n.9 del mondo). Affermazioni anche per ...