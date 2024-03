Atletico Madrid | ottima notizia per Simeone | il big sta tornando

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’è in corsa sia per la Champions League sia per la qualificazione per il prossimo anno.può sorridere per il rientropuò tirare un sospiro di sollievo: Antonio Griezmann sta finalmente recuperando. Tenuto a riposo per infortunio anche dagli impegni con la Francia, l’ex Real Sociedad rappresenta il top player per