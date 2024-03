Atletica | Patta Darò il massimo agli Europei | a Parigi per ripeterci

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'olimpionico della 4x100: "Sarà una grandissima emozione gareggiare all'Olimpico" ROMA - Non riesce ancora a immaginarsi l'atmosfera dei Campionatidi2024, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno al Foro Italico, ma è certo che sarà "una grandissima emozione gareggiare in casa". Lo

Lorenzo Patta , frazionista nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, ha dichiarato i suoi obiettivi per i prossimi mesi di stagione, che vedranno l’ Atletica impegnata negli Europei di ... (sportface)

Atletica: sprinter azzurri in ritiro a Roma col tecnico Filippo Di Mulo, nel mirino i Giochi di Parigi - L'allenatore catanese responsabile della velocità azzurra, al lavoro fino a domani con un gruppo di 35 atleti con Marcell Jacobs pronto a fare parte del gruppo nello stage in programma negli Stati Uni ...lasicilia

Atletica leggera. Fedriga, stage in azzurro per le staffette - Carlotta Fedriga, atleta dell'Edera Atletica di Forlì, si allena a Roma con la nazionale per prepararsi ai prossimi eventi internazionali, tra cui i Campionati del Mondo delle staffette e i Giochi Oli ...ilrestodelcarlino