Atalanta | Percassi | “Koopmeiners non ha chiesto la cessione”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’edizione on line de L’Eco di Bergamo ha anticipato stralci di un’intervista pubblicata sull’edizione in edicola mercoledì 27 marzo in cui l’amministratore delegato dell’Lucasmentisce categoricamente chevoglia lasciare il club a fine stagione. “Non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno hala. In più la società non ha bisogno di vendere“, ha detto l’alto dirigente orobico figlio del presidente Antonio. Dalle dichiarazioni del giocatore pubblicate il 21 marzo scorso dal De Telegraaf, invece, era parsa chiara la sua intenzione di cambiare aria: “Ho detto all’che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Mi auguro che ...

Atalanta, Percassi: "Koopmeiners non ha chiesto di essere ceduto" - Luca Percassi ha parlato poi anche del mercato che arriverà, soffermandosi sulle voci che riguardano il futuro di Teun Koopmeiners: "La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è ...gianlucadimarzio

L’Atalanta avverte la Juve: “Koopmeiners non ha chiesto la cessione” - Luca Percassi, a L’Eco di Bergamo, in edicola domani, prova così a gettar acqua sul fuoco: “La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, ...calciomercato

Koopmeiners tra Napoli e Juventus, Percassi lo smentisce: "Mai chiesto di andare via" - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta nega l'intenzione del centrocampista olandese di lasciare il club la prossima estate.areanapoli