Atalanta | De Ketelaere più no che sì per Napoli Ottimismo su Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Zingonia. A tre giorni dalla partita contro il, in programma sabato 30 marzo alle 12.30 al Maradona, l’si ritrova al completo: tutti sono rientrati, ma bisogna fare i conti anche con gli acciacchi di Teune Charles De. Per l’olandese, per la verità, la preoccupazione è solo relativa. La contusione al polpaccio sinistro non è nulla di grave e c’èper riaverlo a già per il prossimo impegno. Chiaramente con un ciclo di fuoco che attende i nerazzurri non verranno presi rischi di alcun tipo. Dietro l’angolo, mercoledì 3 aprile, c’è subito la semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. Per quella partita Gasperini si augura di poter recuperare anche il numero 17 belga, che amolto probabilmente non riuscirà ad ...