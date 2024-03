Assicurazioni auto | nuova stangata Aumenti del 6 | 5% su base annua Le città più care

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 –in arrivo sull'Rc. Nel mese di febbraio, infatti, il prezzo medio è stato di 395 euro, in aumento sudel 6,5% in termini nominali e del 5,7% in termini reali; a febbraio si registra, inoltre, una decelerazione dell'aumento dell'Rcrispetto al +7,5% del mese di gennaio. Il contrassegno di carta, ricevuta dell'assicurazione, sul parabrezza di una vettura. ANSA/ALESSANDRO DI MEO Questi i dati diffusi dall'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle. Per quanto riguarda la variazionevi sono differenze significative da provincia a provincia. Il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona ha definito "scandaloso" quanto sta accadendo. "Non solo l'rc ...