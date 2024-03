“Assente” il nuovo singolo di Nicolò Maggiore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Da venerdì 29 marzo 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale . “” è un brano che parla di un profondo senso di delusione nei confronti di una figura molto vicina, ma allo stesso tempo così distante, quasi invisibile. Spiega l’artista proposito del brano: “La canzone racconta quanto col tempo tutte queste delusioni ti rendano freddo ma con una luce nel cuore di speranza e voglia di cambiare vita”. Biografiaè un cantautore nato nel 1998 a Varese. Dal 2014 è autore di tutti i suoi testi. Fino al 2020 ha preso parte a spettacoli live nei vari pub della provincia in un duo R&B/jazz/soul. Nel 2022 ha pubblicato i suoi inediti “Lonely” e “Nø Beåt”. Nel 2023 è uscito il brano “Occhi Neri”, il primo in italiano per l’artista, seguito dal secondo ...