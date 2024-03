Assange | l’Alta Corte di Londra gli concede un’ultima possibilità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 27 marzo 2024)diha concesso all’attivista e giornalista australiano Julianun appello per evitare l’estradizione negli Stati Uniti. In America – dove rischia 175 anni di carcere – il fondatore di Wikileaks è sotto accusa per aver reso pubblici segreti militari sulla sua piattaforma. Segreti grazie ai quali ha svelato al mondo crimini di guerra statunitensi in Iraq e Afghanistan, oltre alle violazioni dei diritti umani nella prigione americana di Guantanamo a Cuba. L’istanza della difesa sull’appello, respinta in primo grado, è stata dunque accolta.ha un’ulterioreper evitare di essere consegnato alle autorità giudiziarie statunitensi. Il caso è aggiornato al 20 maggio.britannica ha dato 3 settimane di ...