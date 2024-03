Askatasuna | salta il sopralluogo del Comune Le minoranze protestano 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nientenei locali di corso Regina Margherita 47, dove sorge il centro sociale. Ilin una nota annuncia che l’appuntamento è annullato per “ragioni di opportunità logistica”. Una decisione che fa infuriare le, dopo le tante polemiche per la presenza di occupanti nello stabile che doveva essere liberato per procedere con i lavori di messa in sicurezza. “L’ennesimo annullamento deldella Commissione consiliare nei locali di corso Regina Margherita 47 dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo sbandierato auto-sgombero annunciato dal sindaco e previsto dalla delibera di co-progettazione approvata dalla Giunta era tutta una montatura”, afferma il vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Domenico Garcea, secondo il quale ...